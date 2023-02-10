Полноценный сон, отдых и витамины помогут вылечить насморк

Врач-пульмонолог Вера Шумакова рассказала, как можно быстро вылечить насморк. Для этого нужно питаться здоровой и богатой витаминами пищей, отдыхать и высыпаться. Об этом написал «Спорт-Экспресс».

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Врач пояснила, чем проще метод лечения насморка, тем он эффективнее. Лечение лекарствами зависит от особенностей организма. При сильной отёчности слизистой лучше использовать антигистаминные препараты и сосудосуживающие. По словам Яковлевой, хорошо помогает промывание полости носа раствором соли. Его можно приготовить самим или купить готовый в аптеке.