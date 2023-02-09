Врачи назвали вредную привычку, которая мешает выспаться

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Хороший ночной сон крайне важен для продуктивного дня и отличного настроения. Нарушения сна чреваты рассеянностью, депрессией, раздражительностью, а со временем грозят диабетом или инсультом. Использование электронных устройств перед сном сильно мешает быстрому засыпанию, а также крепкому сну в течение всей ночи, пишет американское издание She Finds. Эксперты объяснили, почему нужно скорее отказаться от вредной привычки.

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Перед сном полезно заняться чем-то расслабляющим, однако нужно исключить из этих активностей просмотр в постели ленты социальных сетей или любимого сериала. Синий свет, который излучают экраны электронных устройств, плохо влияет на засыпание и качество сна на протяжении всей ночи. Многие вообще грешат тем, что не отключают электронику на ночь, например спят при работающем телевизоре.

По словам сомнолога Тома Гринспена, синий свет экранов нарушает работу естественного гормона сна — мелатонина.

— Синий свет заставляет мозг человека функционировать в дневном режиме и отключает выработку мелатонина, — пояснила доктор Дженни Смит.

Недостаток мелатонина в свою очередь повышает уровень кортизола — гормона стресса — и усугубляет проблемы со сном.

Клинический психолог Аиша Диксон-Питерс также призвала откладывать телефон подальше, чтобы по-настоящему отдохнуть ночью. Ведь постоянно всплывающие уведомления из соцсетей, электронной почты и мессенджеров делают сон поверхностным и тревожным.

Важно регулировать циркадный ритм, обеспечивая много света при пробуждении и блокируя его во время сна.

— Спать нужно в полной темноте, а просыпаться — от естественного света, чтобы подъем был легким, — посоветовала психолог.

Врач-сомнолог Гринспен порекомендовал отключать все электронные устройства по крайней мере за 30 минут до сна. Это поможет телу расслабиться и подаст сигнал мозгу о том, что пришло время спать.