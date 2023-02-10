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2 часа назад

Мишонова рассказала о состоянии раненной в Химках школьнице

Москва24иещё 2

Девочка, на которую напала одноклассница с ножом в химкинской школе, уже самостоятельно встает и ест с аппетитом. Об этом рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в своем телеграм-канале.

Мишонова рассказала о состоянии раненной в Химках школьнице
Фото:  m24.ru m24.ru

По словам уполномоченного, девочка переживает за раны на лице.

"Но будем надеяться, что все будет хорошо заживать и дополнительное вмешательство не понадобится. Впереди реабилитация и возвращение к обычной жизни", – сказала Мишонова.

В беседе с изданием "Подъем" омбудсмен отметила, что с нападавшей школьницей проводят следственные действия и экспертизы. Семью девочки Мишонова назвала обычной, но добавила, что одного разговора недостаточно для понимания того, что у них происходило.

"Мама утверждает, что у них все хорошо, все благополучно, что дети росли в любви и заботе. В семье еще есть старшая девочка, учится в институте", – уточнила уполномоченный по правам ребенка.

Она добавила, что все в шоке, поэтому сложно общаться. Мишоновой не удалось поговорить с нападавшей, так как ее мама пока не готова дать на это разрешение. Во вторник, 7 февраля, 11-летнюю ученицу химкинской школы госпитализировали с ножевыми ранениями. По данным правоохранителей, между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них нанесла знакомой ножевые ранения. Отмечалось, что нож пятиклассница принесла из дома. По словам Мишоновой, девочка получила около 100 колото-резаных ран и поступила в медучреждение в очень тяжелом состоянии, потеряв много крови.

Новости,Ксения Мишонова,
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