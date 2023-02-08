Врач общей практики Владимир Сибирский рассказал о питании в период простуды и ОРВИ. Об этом сообщает "Лента.ру".

Эксперт напомнил, что бороться с токсинами в организме лучше всего с помощью жидкости. Также он отметил, что нужно употреблять легкую пищу, которая содержит различные полезные микроэлементы.

Одной из таких он назвал картофельное пюре с молоком. В качестве источника белка к нему можно добавить мясное суфле, бульон или протертое мясо. В качестве углеводов можно употреблять каши и фрукты. Сливочное масло и молочные продукты обеспечат организм жирами.

Он также добавил, что питание должно быть дробным, нужно употреблять пищу 5-6 раз в день.

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