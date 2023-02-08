Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
17 минут назад

Врач Сибирский предложил питаться пюре и суфле при простуде

Мария Каткова

Врач общей практики Владимир Сибирский рассказал о питании в период простуды и ОРВИ. Об этом сообщает "Лента.ру".

Эксперт напомнил, что бороться с токсинами в организме лучше всего с помощью жидкости. Также он отметил, что нужно употреблять легкую пищу, которая содержит различные полезные микроэлементы.

Одной из таких он назвал картофельное пюре с молоком. В качестве источника белка к нему можно добавить мясное суфле, бульон или протертое мясо. В качестве углеводов можно употреблять каши и фрукты. Сливочное масло и молочные продукты обеспечат организм жирами.

Он также добавил, что питание должно быть дробным, нужно употреблять пищу 5-6 раз в день.

Ранее сообщалось, что в Роскачестве рассказали, чем опасно запивать таблетки.

Новости,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители