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29 минут назад

Невролог Василенко рассказала, при какой головной боли нужно срочно обращаться к врачу

Катерина Саломе

Иногда мигрень можно снять приемом обезболивающего, но порой следует немедленно обращаться к врачу. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-невролог, алголог, заведующая центром изучения боли АО «Медицина» Марина Василенко.

Невролог рассказала, при какой головной боли нужно срочно к врачу
Фото: UnsplashUnsplash

Специалист утверждает, что опасность представляет боль в затылке, которая может сопровождаться тошнотой, светобоязнью, онемением, а также ухудшением зрительной активности и повышением температуры тела. Также, по ее словам, нужно пройти диагностику, если мигрень возникает слишком часто.

Особенно важно следить за ощущениями в голове нужно людям преклонного возраста, подчеркнула врач. Она утверждает, что впервые появившаяся головная боль после 50 лет должна стать причиной своевременного обращения к специалисту.

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Она отметила, что обратиться к специалисту стоит при слишком частых головных болях, которые требуют приема препаратов, купирующих дискомфорт. Также, по ее словам, насторожить должна и боль, появившаяся впервые в позднем возрасте (после 50 лет).

Ранее мы писали о том, что перечислены вызывающие мигрень напитки и продукты.

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