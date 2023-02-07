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3 часа назад

В Роспотребнадзоре рассказали об активизации эпидемии ОРВИ и COVID-19 в России

Катерина Саломе

Количество пациентов с диагнозом COVID-19 и ОРВИ продолжает активно расти. Так, за неделю число заболевших коронавирусом увеличилось на 33 процента, а гриппом — на 11 процентов, пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные от Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре рассказали об активизации эпидемии ОРВИ и COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты рассказали, что общее число случаев заражения ОРВИ превысило один миллион. Наибольшее число пациентов сталкиваются с вирусами гриппа группы B, уточнили в службе.

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Количество новых случаем заражения COVID-19 за неделю превысило отметку в 60 тысяч. По данным специалистов, геноварианты омикрон-штамма продолжают лидировать на протяжении последних двух недель.

Ранее мы писали о том, что в Роспотребнадзоре заявили о росте числа заболевших COVID-19.

Новости,Роспотребнадзор,
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