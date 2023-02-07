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1 час назад

Психиатр Воробьев рассказал, при каких обстоятельствах возникает сонный паралич

Катерина Саломе

Состояние полного или частичного паралича мышц, чаще возникающее во время пробуждения, называется сонным параличом. Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Руслан Воробьев рассказал, при каких обстоятельствах оно может возникнуть. Его слова приводит «Москва».

Специалист рассказал, что обычно сонный паралич появляется у людей, спящих на спине. По мнению эксперта, такая поза способствует дополнительной обструкции дыхательных путей за счет расслабления мышц глотки и языка во сне.

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«Поэтому, если у человека случаются эпизоды сонного паралича, предпочтительнее позы на боку или на животе. Можно оптимизировать позу, подложив в положении на боку обычную подушку позади себя», — дал рекомендации Воробьев.

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