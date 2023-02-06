Россиянка лишилась трети легкого из-за незамеченного врачами заболевания

Россиянка обратилась в одну из клиник Улан-Удэ с жалобами на кашель и боль в районе правой лопатки. Пациентке сделали рентген и списали недомогания на невралгию, посоветовав в качестве лечения обезболивающие мази и массаж. Спустя время она почувствовала себя хуже и обратилась к терапевту. Врач заключила, что женщина кашляет из-за больного желудка и назначила ей ряд анализов и обследований, включая флюорографию, которую пациентка решила сделать в другой поликлинике.