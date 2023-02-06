Россиянка лишилась трети легкого из-за незамеченного врачами заболевания

Жительница Бурятии лишилась трети легкого из-за заболевания, которое не заметили врачи частного медцентра. Об этом 6 февраля сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Россиянка обратилась в одну из клиник Улан-Удэ с жалобами на кашель и боль в районе правой лопатки. Пациентке сделали рентген и списали недомогания на невралгию, посоветовав в качестве лечения обезболивающие мази и массаж. Спустя время она почувствовала себя хуже и обратилась к терапевту. Врач заключила, что женщина кашляет из-за больного желудка и назначила ей ряд анализов и обследований, включая флюорографию, которую пациентка решила сделать в другой поликлинике.
«Меня госпитализируют, делают компьютерную томографию, и выясняют, что у меня туберкулез с распадом правого легкого. Мне сделали операцию — я лишилась одной третьей части легкого», — рассказала женщина.
После этого пациентка обратилась в Росздравнадзор, который установил, что врач-рентгенолог пропустил патологию, которая была видна на снимке, сделанном при первом обследовании. Руководство медцентра предложило женщине компенсацию в размере 400 тысяч рублей, но россиянка отказалась от мирового соглашения. Региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.