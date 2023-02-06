Доктор Мясников раскрыл неожиданную причину ночных кошмаров

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл неожиданную причину ночных кошмаров. В эфире телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор рассказал, что к плохим снам по ночам может приводить прием препаратов от гипертонии. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».