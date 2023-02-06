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1 час назад

Доктор Мясников раскрыл неожиданную причину ночных кошмаров

Lenta.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл неожиданную причину ночных кошмаров. В эфире телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор рассказал, что к плохим снам по ночам может приводить прием препаратов от гипертонии. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор Мясников раскрыл неожиданную причину ночных кошмаров
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Лекарства от гипертонии, такие как амлодипин, ингибиторы кальциевых каналов, могут провоцировать кошмары. Когда пациенты принимают эти препараты, врачи проводят такую связь», — объяснил специалист.

Помимо этого, врач отметил, что раньше в лечении гипертонии широко применялся препарат празозин. «Сегодня мы этим лекарством гипертонию не лечим, мы наоборот им лечим ночные кошмары», — добавил он.

Новости,Александр Мясников,
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