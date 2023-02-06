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1 час назад

Вейпы могут вызвать «попкорновую болезнь»

Vse42.ru

Пульмонолог Марат Фаррахов рассказал россиянам о том, что из-за курения вейпа может развиться необычная легочная болезнь.

Вейпы могут вызвать «попкорновую болезнь»
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По его словам, вспышка "попкорновой болезни" произошла в 2019 году в США. Легкие пациентов были поражены настолько, что почти не выполняли дыхательную функцию. Некоторые из пациентов скончались.

Выяснилось также, что масла в составе курительных смесей могут провоцировать воспаление в легких. Оно нередко сопровождается дыхательной недостаточностью, которая плохо лечится с помощью известных медицине лекарств, отмечает эксперт.

Болезнь, которая может возникнуть при курении электронных сигарет, названа "попкорновой", так как на рентгене в легких людей, страдающих ей, видны черные пятна.

– А когда слушают легкие у этих людей, то выслушивается крепитация. Это очень характерный звук лопнувшего попкорна, – говорит Фаррахов.

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