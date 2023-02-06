Врач назвал первый симптом опасного сбоя в организме

Если после приема пищи крутит живот, крайне важно своевременно разобраться в причинах, чтобы отличить расстройство, вызванное, например, подпорченной пищей от сбоя в работе поджелудочной, который чреват опасными последствиями для здоровья. Как отметил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, если поджелудочная железа "развалилась, то ее уже не восстановить".

Фото: Российская Газета Российская Газета

"Придется пить ферменты, так как собственные в достаточных количествах больше вырабатываться не будут", - предупредил врач, объяснив, что у многих людей опасное состояние развивается неожиданно.

Видео дня

Так, например, после застолья человек внезапно попадает в больницу, где у него определяют острый панкреатит.

"В случае отмирания участка поджелудочной, от нее просто отрежут кусок. У других людей процесс разрушения поджелудочной постепенный, он продолжается много лет, но итог аналогичный: придется глотать ферменты до конца своих дней", - объяснил доктор в своем Telegram-канале.

По его словам, неприятное ощущение в животе после приема пищи (когда живот как будто крутит) может быть спровоцировано как подпорченными продуктами, так и серьезным сбоем в работе поджелудочной. В первом случае болит внизу живота и изменяется стул.

"А если дала сбой поджелудочная, то возникают неприятные ощущения в верхней части живота. И тоже начинается диарея", - уточнил специалист.

Понять, работает ли орган как надо, несложно.

"Достаточно сдать кал на эластазу и сделать УЗИ. Есть также анализы крови, по которым можно определить воспаление и разрушение органа. Если поджелудочная работает плохо, есть смысл принимать ферменты", - отметил Сергей Вялов.