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1 час назад

Врач назвал первый симптом опасного сбоя в организме

Российская Газета

Если после приема пищи крутит живот, крайне важно своевременно разобраться в причинах, чтобы отличить расстройство, вызванное, например, подпорченной пищей от сбоя в работе поджелудочной, который чреват опасными последствиями для здоровья. Как отметил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, если поджелудочная железа "развалилась, то ее уже не восстановить".

Врач назвал первый симптом опасного сбоя в организме
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Придется пить ферменты, так как собственные в достаточных количествах больше вырабатываться не будут", - предупредил врач, объяснив, что у многих людей опасное состояние развивается неожиданно.

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Так, например, после застолья человек внезапно попадает в больницу, где у него определяют острый панкреатит.

"В случае отмирания участка поджелудочной, от нее просто отрежут кусок. У других людей процесс разрушения поджелудочной постепенный, он продолжается много лет, но итог аналогичный: придется глотать ферменты до конца своих дней", - объяснил доктор в своем Telegram-канале.

По его словам, неприятное ощущение в животе после приема пищи (когда живот как будто крутит) может быть спровоцировано как подпорченными продуктами, так и серьезным сбоем в работе поджелудочной. В первом случае болит внизу живота и изменяется стул.

"А если дала сбой поджелудочная, то возникают неприятные ощущения в верхней части живота. И тоже начинается диарея", - уточнил специалист.

Понять, работает ли орган как надо, несложно.

"Достаточно сдать кал на эластазу и сделать УЗИ. Есть также анализы крови, по которым можно определить воспаление и разрушение органа. Если поджелудочная работает плохо, есть смысл принимать ферменты", - отметил Сергей Вялов.

Чтобы сохранить поджелудочную здоровой, следует ограничивать себя в алкоголе (это основной враг железы), не курить, есть меньше жирного и жареного, напомнил специалист. Кстати, сочетание спиртного и жирной еды (когда за праздничным столом человек "заедает" алкоголь майонезными салатами, жирной курицей и так далее) он назвал одним из самых губительных для поджелудочной.

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