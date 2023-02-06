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2 часа назад

Стоматолог развеяла мифы о здоровье зубов

Lenta.ruиещё 1

Стоматологические заболевания имеют множество причин, и чтобы избежать их развития, необходимо регулярно посещать врача. Об этом рассказала главный внештатный детский специалист-стоматолог Депздрава Москвы, доктор медицинских наук Лариса Кисельникова. В беседе с «Лентой.ру» она развеяла популярные мифы о здоровье зубов.

Стоматолог развеяла мифы о здоровье зубов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Если зубы не болят, значит они здоровы

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«Посещать врача-стоматолога необходимо регулярно — один раз в полгода, даже при отсутствии жалоб. Систематическое посещении врача-стоматолога с профилактической целью поможет избежать развития стоматологических заболеваний», — обратила внимание Кисельникова.

Все проблемы с зубами из-за генетики

По словам специалиста, стоматологические проблемы имеют множество причин. Как правило, это общие и местные факторы. Одним из основных распространенных заболеваний является кариес. Общепризнанно, что это инфекционное, диетозависимое и связанное с микробной биопленкой заболевание.

Зубы можно отбелить углем, содой, перекисью или лимонной кислотой

Специалист отметила, что они назначаются врачом-стоматологом при наличии показаний. Кроме того, существуют возрастные ограничения по их применению.

Детям не нужно чистить молочные зубы

Осуществлять уход за полостью рта в детском возрасте необходимо с момента появления первого зуба, приблизительно с шести месяцев, рассказала врач. По ее словам, на сегодняшний день представлено множество средств гигиены для детей раннего возраста. Среди них специальные напальчники, детские зубные щетки и пасты с соответствующей возрастной маркировкой.

Зубочистки расшатывают зубы

Зубочистки достаточно широко применяются для очищения полости рта в быту, однако следует помнить, что их использование может травмировать десны, предостерегла стоматолог.

«Наиболее всего для очищения межзубных промежутков подходят флоссы (зубные нити) и ирригаторы (для детей только под контролем родителей). Подбор дополнительных средств гигиены осуществляется в соответствии с особенностями полости рта конкретного пациента», — сообщила Кисельникова.

Зубные нити могут занести в десну инфекцию

Зубные нити, флоссы, по ее словам, относятся к дополнительным средствам гигиены. Они бывают нескольких видов: пропитанные или не пропитанные воском, а также с фторидом.

Применение флоссов особенно показано пациентам с высоким риском кариеса, со скученным положением зубов, а также находящимся на ортодонтическом лечении с использованием брекетов и других приспособлений для исправления прикуса.

«Использовать флоссы рекомендуется перед чисткой зубов зубной пастой, а если вы применяете ополаскиватель, то после зубной пасты, перед процедурой ополаскивания», — посоветовала специалист.

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