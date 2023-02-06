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2 часа назад

Врач назвал способ сохранить позвоночник здоровым

Lenta.ruиещё 1

Невролог клиники МЕДСИ Руслан Шарифов рассказал, что здоровый позвоночник помогает поддерживать здоровье всего человеческого организма и назвал способ не допустить возникновения проблем, связанных с ним, сообщает Life.

Врач назвал способ сохранить позвоночник здоровым
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, для этого необходимо не класть ногу на ногу, не допускать стрессов и переохлаждения, уменьшить рычаги при поднятии или переносе тяжестей, питаться здоровой едой, пользоваться ортопедическим матрасом и подушкой, а также заниматься лечебной зарядкой и гимнастикой. Врач призвал обращаться к врачу в случае продолжающихся болей в спине при длительном нахождении в положении сидя или стоя, в случае физических нагрузок или возникновении болезненных ощущений в ночное время суток.

«Не откладывайте любое заболевание позвоночника, так как в дальнейшем это приводит к уже необратимым изменениям в межпозвоночных дисках и телах позвонков», — посоветовал специалист.

Новости,Руслан Шарифов,
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