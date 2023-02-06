Врач назвал способ сохранить позвоночник здоровым

По его словам, для этого необходимо не класть ногу на ногу, не допускать стрессов и переохлаждения, уменьшить рычаги при поднятии или переносе тяжестей, питаться здоровой едой, пользоваться ортопедическим матрасом и подушкой, а также заниматься лечебной зарядкой и гимнастикой. Врач призвал обращаться к врачу в случае продолжающихся болей в спине при длительном нахождении в положении сидя или стоя, в случае физических нагрузок или возникновении болезненных ощущений в ночное время суток.