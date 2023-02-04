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24 минуты назад

Специалисты назвали симптомы, указывающие на проблемы с печенью

Волгоградская правда

Печень – очень важный орган, который нужно беречь. Врачи назвали несколько признаков, при обнаружении которых следует обратиться в больницу.

Специалисты назвали симптомы, указывающие на проблемы с печенью
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщает издание ETNT, конкретные признаки заболевания печени зависят от стадии и тяжести диагноза, но можно выделить основные и наиболее часто встречаемые. К ним относятся, например, желтуха, потемнение мочи и бледный стул, отек живота и нижних конечностей, увеличение селезенки.

Кроме того, на проблемы с печенью могут указывать зуд, тошнота и рвота, сильная усталость, изменения в аппетите, а также повышенная склонность к образованию синяков и кровотечений.

Однако печень – удивительно устойчивый орган, который может восстанавливаться даже после обширных повреждений, но его способность к этому зависит от того, насколько хронической и устойчивой является травма. Заболевание печени, в упрощенном виде, прогрессирует по спектру от острых жировых изменений до фиброза и прогрессирующего цирроза, и чем дольше, тем труднее нивелировать ущерб.

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