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1 час назад

Эндокринолог Павлова назвала самый главный гормон в организме

Мослента

Самый главный гормон в организме назвала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. По ее словам, это кортизол.

Эндокринолог Павлова назвала самый главный гормон в организме
Фото: МослентаМослента

«Он вырабатывается в надпочечниках и является главным адаптогеном, то есть то веществом, которое способствует лучшей адаптации организма к меняющимся условиям окружающей среды. Поэтому его называют еще гормоном стресса: когда мы находимся в сложной ситуации, надпочечники выбрасывают кортизол, который помогает нам выжить», — написала специалист.

Кроме того, этот важный гормон обеспечивает организм энергией, контролирует уровень артериального давления и защищает от разных инфекций, уточнила врач.

Чтобы его сберечь, Павлова рекомендует в первую очередь вовремя ложиться спать. Она объяснила, что утром кортизола больше всего, а к вечеру его концентрация стремится к минимуму, для того, чтобы освободить место другому гормону — мелатонину.

«Если мы преодолели себя и продолжили бодрствовать тогда, когда хотелось спать, то уровень кортизола вновь повышается, сон проходит и мы продолжаем нашу деятельность дальше. Если бодрствование по ночам становится нормой, организм подстраивается под этот режим, но для организма эту ситуация стрессовая и она будет медленно, но верно истощать надпочечники, постоянно подстегивая синтез кортизола», — объяснила Павлова, добавив, что такой образ жизни приведет к истощению, так называемой «усталости надпочечников».

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