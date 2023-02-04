Эндокринолог Павлова назвала самый главный гормон в организме

«Если мы преодолели себя и продолжили бодрствовать тогда, когда хотелось спать, то уровень кортизола вновь повышается, сон проходит и мы продолжаем нашу деятельность дальше. Если бодрствование по ночам становится нормой, организм подстраивается под этот режим, но для организма эту ситуация стрессовая и она будет медленно, но верно истощать надпочечники, постоянно подстегивая синтез кортизола», — объяснила Павлова, добавив, что такой образ жизни приведет к истощению, так называемой «усталости надпочечников».