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55 минут назад

Специалисты назвали лучшие продукты для здоровья сердца

Волгоградская правдаиещё 1

Уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта можно с помощью этих продуктов.

Специалисты назвали лучшие продукты для здоровья сердца
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщает издание ETNT, среди полезных для сердца продуктов можно выделить яйца. Ученые утверждают, что если ежедневно есть 1-2 яйца, то риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снизится.

Полезны в этом плане и фисташки. Дело в том, что эти орехи снижают уровень «плохого» холестерина в организме, который образует бляшки в сосудах.

Чай содержит питательные вещества, которые помогают сохранять здоровье сердца. Специалисты рекомендуют выпивать 1-2 чашки зеленого или черного чая в день.

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