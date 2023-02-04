Специалисты назвали лучшие продукты для здоровья сердца

Уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта можно с помощью этих продуктов.

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Как сообщает издание ETNT, среди полезных для сердца продуктов можно выделить яйца. Ученые утверждают, что если ежедневно есть 1-2 яйца, то риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снизится.

Полезны в этом плане и фисташки. Дело в том, что эти орехи снижают уровень «плохого» холестерина в организме, который образует бляшки в сосудах.