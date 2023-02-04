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35 минут назад

Онколог Копсов рассказал, что рак развивается у людей 45-50 лет

Мария Каткова

Врач-онколог и химиотерапевт Павел Копсов рассказал, в каком возрасте чаще всего развивается рак. Об этом сообщает "Российская газета".

Онколог назвал возраст людей, рискующих заболеть раком
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Онколог отметил, что одним из факторов риска для рака является возраст. По его словам, чаще всего рак появляется у людей в 45-50 лет. Онколог объяснил это тем, что организм человека изнашивается.

Онколог назвал часть тела, которую первой поражает рак

Также к этому возрасту, как правило, некоторые люди имеют несколько хронических заболеваний. Они также являются факторами риска для онкологии. Речь идет преимущественно о гепатитах В и С, ВИЧ и вируса папилломы человека.

Ранее сообщалось, что в России нашли вещество, которое блокирует дегенерацию мозга.

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