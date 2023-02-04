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53 минуты назад

В России нашли вещество, которое блокирует дегенерацию мозга

Мира Маркина

Ученые Института цитологии (ИНЦ) РАН и Уральского федерального университета создали соединение, которое предотвращает развитие болезни Альцгеймера в стареющих нервных клетках. Об этом в ИНЦ РАН сообщили "Газете.ру".

В России нашли вещество, которое блокирует дегенерацию мозга
Фото: PxherePxhere

Обнаруженное вещество IA-50 активирует синтез и накопление в нервных клетках белков-шаперонов, которые в стареющих нервных клетках не дают развиваться болезни Альцгеймера. Это соединение выбрали на основе данных компьютерного моделирования, поскольку способно беспрепятственно проникать через мембраны стареющих нейронов.

Результаты экспериментов продемонстрировали, что IA-50 сохраняло память и не давало образовываться бета-амилоидным бляшкам. Авторы исследования считают, что в будущем могут появиться нейропротекторы, на основе которых разработают эффективные препараты от нейродегенеративных заболеваний наподобие болезни Альцгеймера.

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Эксперименты проводили на стареющих и "молодых" нейронах человека, а также на трансгенных мышах с когнитивными нарушениями, связанными с болезнью Альцгеймера.

Ранее ученые выяснили, как замедлить замедлить развитие болезни Альцгеймера.

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