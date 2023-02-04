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1 час назад

Кардиохирург Халилулин назвал одышку главным признаком болезни сердца

Мария Каткова

Тимур Халилулин, кардиохирург и кандидат медицинских наук, рассказал, по каким признакам можно диагностировать заболевания сердца. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

Названы признаки заболеваний сердца на ранних стадиях
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт отметил, что своевременная диагностика заболеваний сердца помогает быстрому лечению на ранней стадии. Именно поэтому нужно выявлять тревожный симптомы и знать, когда стоит идти к врачу.

Одним из признаков заболеваний сердца он назвал одышку, которая появляется при привычных нагрузках. Отличается она тем, что прекращается только в покое. Позже одышка может быть даже в том случае, если человек сидит или лежит.

Также он отметил, что при нагрузках могут появляться боли в груди, ощущение тяжести, а также неприятные ощущения в виде жжения.

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На более поздних стадиях заболевания могут появиться и другие симптомы. К ним относится увеличение массы тела, отеки нижних конечностей, слабость и пониженное артериальное давление.

Ранее сообщалось, что онколог назвал часть тела, которую первой поражает рак.

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