Онколог назвал способы определить рак самостоятельно

Определить рак самостоятельно можно, обратив внимание на некоторые факторы. Об этом рассказал врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» столичного Департамента здравоохранения Михаил Федянин. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Федянин отметил, что самостоятельно определить у себя онкологическое заболевание можно при опухолях на молочных железах, кожных покровах и слизистой ротовой полости. Однако такие симптомы болезни появляются, когда опухоль уже вышла за пределы первой стадии. Поэтому нужно проходить регулярные обследования, в том числе скрининг на выявление бессимптомных опухолей, ранних стадий болезни и предраковых заболеваний.

Также необходимо обращать внимание на некоторые общие симптомы: необъяснимое снижение веса, быстрая утомляемость, снижение гемоглобина, нарушение пищеварения, кашель, одышку, болевой синдром, наличие дополнительных образований в мягких тканях, а также кровянистые выделения. Все это — повод для обращения к терапевту, который назначит комплекс обследований и при необходимости направит пациента в центр амбулаторной онкологической помощи.