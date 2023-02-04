Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-9° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
3 часа назад

Онколог назвал способы определить рак самостоятельно

Lenta.ruиещё 10

Определить рак самостоятельно можно, обратив внимание на некоторые факторы. Об этом рассказал врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» столичного Департамента здравоохранения Михаил Федянин. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Онколог назвал способы определить рак самостоятельно
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Федянин отметил, что самостоятельно определить у себя онкологическое заболевание можно при опухолях на молочных железах, кожных покровах и слизистой ротовой полости. Однако такие симптомы болезни появляются, когда опухоль уже вышла за пределы первой стадии. Поэтому нужно проходить регулярные обследования, в том числе скрининг на выявление бессимптомных опухолей, ранних стадий болезни и предраковых заболеваний.

Также необходимо обращать внимание на некоторые общие симптомы: необъяснимое снижение веса, быстрая утомляемость, снижение гемоглобина, нарушение пищеварения, кашель, одышку, болевой синдром, наличие дополнительных образований в мягких тканях, а также кровянистые выделения. Все это — повод для обращения к терапевту, который назначит комплекс обследований и при необходимости направит пациента в центр амбулаторной онкологической помощи.

Ранее главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн рассказал о высоком риске развития онкологических заболеваний у людей с избыточным весом. А врач-онколог Дмитрий Коробков развеял популярные мифы о раке.

Новости,Андрей Каприн,Дмитрий Коробков,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители