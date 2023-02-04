Онколог Недочуков назвал симптомы нефробластомы у детей

Лечится нефробластома только оперативным путем.

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Увеличение и асимметрия живота у ребенка могут указывать на нефробластому. Также об онкологии может говорить моча с кровью, рассказал онколог Николай Недочуков «Известиям».

По словам эксперта, на долю этого вида опухоли приходится порядка 90% случаев новообразований почек у детей. Она выявляется в возрасте от трех до шести лет.

Недочуков пояснил, что родители с некоторых случаях могут сами нащупать опухоль у ребенка в животе, но чаще всего нефробластома никак не проявляется. Диагностируют ее зачастую случайно на УЗИ.