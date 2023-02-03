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1 час назад

Учёные нашли лекарство для повышения сексуального влечения

Ferra.ru

Учёные выяснили, что инъекции одного гормона могут повысить сексуальную активность женщин и мужчин. Результаты исследования специалистов из Имперского колледжа Лондона опубликовали в AMA Network Open.

Учёные нашли лекарство для повышения сексуального влечения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Добиться повышения сексуального влечения удалось с помощью кисспептина — природного гормона, который помогает высвобождаться другим репродуктивным гормонам в организме человек .

Для клинических испытаний отобрали 32 женщины в пременопаузе и 32 мужчин с гипоактивным расстройством сексуального влечения. Специалисты просканировали их мозг с помощью МРТ, также сделали анализы крови и провели поведенческие тесты.

Участникам эксперимента вводили инъекции кисспептина. В результате мозг испытуемых стал лучше обрабатывать сексуальные стимулы, а их либидо повысилось. Также отмечается, что у мужчин улучшилась эрекция — на 56%. При этом ни у кого из людей не нашли побочных эффектов.

В настоящий момент варианты лечения гипоактивного расстройства сексуального влечения у женщин довольно ограничены и имеют побочные эффекты. В то же время для терапии мужчин с таким диагнозом и вовсе нет одобренных методов. Исследование показало, что именно кисспептин может стать решением этой проблемы.

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