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1 час назад

Ученые нашли связь между приемом снотворного и развитием деменции

Мира Маркина

Ученые из Калифорнийского университета нашли связь между приемом снотворных препаратов и развитием деменции. Результаты работы опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.

Раскрыта связь между приемом снотворного и развитием деменции
Фото: unsplashunsplash

В процессе исследования эксперты изучили данные около трех тысяч пожилых людей без нейродегенеративных заболеваний, которые жили вне домов престарелых. Средний возраст участников – 74 года. За время наблюдений 20% пациентов столкнулись с деменцией.

У добровольцев европеоидной расы, которые принимали снотворное "часто" или "почти всегда", вероятность развития деменции была на 79% выше, чем у тех, кто никогда не употреблял снотворное или употреблял редко.

Ученые выяснили, как сократить риск развития деменции

Среди темнокожих участников, чье потребление снотворных средств было заметно ниже по сравнению с первой группой, у увлекающихся снотворными добровольцев риск появления слабоумия был такой же, как у тех, кто воздерживался или редко принимал лекарства.

Эксперты также выяснили, что белокожие люди почти в два раза чаще принимали бензодиазепины и в десять раз чаще антидепрессант тразодон. По мнению автором исследования, различия в результатах могут быть связаны с социально-экономическим статусом.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые выяснили, как брак влияет на риск деменции.

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