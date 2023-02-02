Раскрыта связь между приемом снотворного и развитием деменции

Ученые из Калифорнийского университета нашли связь между приемом снотворных препаратов и развитием деменции. Результаты работы опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.

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В процессе исследования эксперты изучили данные около трех тысяч пожилых людей без нейродегенеративных заболеваний, которые жили вне домов престарелых. Средний возраст участников – 74 года. За время наблюдений 20% пациентов столкнулись с деменцией.

У добровольцев европеоидной расы, которые принимали снотворное "часто" или "почти всегда", вероятность развития деменции была на 79% выше, чем у тех, кто никогда не употреблял снотворное или употреблял редко.

Среди темнокожих участников, чье потребление снотворных средств было заметно ниже по сравнению с первой группой, у увлекающихся снотворными добровольцев риск появления слабоумия был такой же, как у тех, кто воздерживался или редко принимал лекарства.

Эксперты также выяснили, что белокожие люди почти в два раза чаще принимали бензодиазепины и в десять раз чаще антидепрессант тразодон. По мнению автором исследования, различия в результатах могут быть связаны с социально-экономическим статусом.