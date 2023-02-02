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3 часа назад

Сомнолог Черкасова раскрыла быстрый способ восстановить режим сна

Мира Маркина

Врач-сомнолог София Черкасова в беседе с News.ru рассказала, как быстро и эффективно восстановить режим сна.

По словам медика, если у человека нет проблем со здоровьем, для восстановления режима он может попробовать не спать одну ночь:

"Не лечь в пять утра, как человек, например, привык, а просто не ложиться, потом провести день, после этого лечь в правильное время и дальше остается только поддержать этот режим".

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Сомнолог также посоветовала более щадящий способ восстановления режима, однако он потребует больше времени. Согласно этому методу, человек должен каждый день просыпаться на полчаса или на час раньше того времени, что было прежде. Засыпание в таком случае постепенно подстроится.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что сон на разных кроватях опасен для жизни пенсионеров.

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