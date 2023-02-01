Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
33 минуты назад

Может, лучше обычный тортик? Выяснилось, насколько полезны сахарозаменители

Секрет Фирмы

По данным ВОЗ, взрослому безопасно съедать примерно 30–50 граммов, или 6–12 чайных ложек свободных сахаров в день. Это не только сахар, но и мёд, сиропы, соки и так далее. Некоторые в погоне за здоровьем прибегают к сахарозаменителям. Но так ли они полезны? Всем ли их можно (и нужно)? Не проще ли съесть кусок торта вместо ложки заменителя? На эти вопросы ответила нутрициолог Виктория Вишнякова.

Выяснилось, насколько полезны сахарозаменители
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Разрешённая дневная доза — совсем немало. Примерно 30 граммов сахара — это, например, 1–2 куска торта, или столько же мороженок, или 70 граммов сгущёнки. А ещё столько сахара содержится в большой сковороде домашних сырников. Но некоторым проще есть сахарозаменитель.

Видео дня

Вишнякова рассказала, что сахарозаменители бывают калорийные (мёд, сиропы, нектары, концентраты соков, изомальт, фруктоза) и бескалорийные (эритрит, стевия, аспартам, сукралоза, лактулоза, сахарин, ацесульфам калия и т. д.). Последние, в отличие от первых, вообще не содержат сахара.

Человеку очень сложно превысить допустимую норму бескалорийного сахарозаменителя. Для этого нужно выпивать более 29 банок колы зеро в день.

В интернете много пишут как о суперполезности заменителей, так и об их якобы страшном вреде. На самом деле многие популярные подсластители используются с конца 1990-х — начала 2000-х годов, и никаких данных об их опасности пока не обнаружено.

Опасения по поводу подсластителей связаны с их влиянием на микробиом человека. Согласно некоторым исследованиям, регулярное использование сахзамов меняет состав кишечных бактерий, из-за чего могут вырасти риски заболеваний сердца и сосудов.

Но такие исследования неточны и конкретно не доказывают, что именно влияет на микробиом. Вполне вероятно, что такие люди в целом чаще едят в фастфуде и реже пьют воду, молоко, чай и кофе.

Так безопасен сахарозаменитель или нет?

В большинстве случаев безопасен, но не для всех. Например, подсластитель нельзя людям с фенилкетонурией. При этом заболевании организм не может правильно расщеплять аминокислоту фенилаланин, которая используется для производства некоторых видов заменителя.

То, что сахарозаменитель безопасен, не значит, что нужно всё бросать и пить его. Анализ 56 исследований показал (BMJ, 2019), что переход на заменители здоровее нас не делает.

Полезны сахарозаменители могут быть для тех, кто худеет. Например, если человек ел по пять кусков торта ежедневно и сразу перейти на один не может.

А вот здоровым (и не худеющим) людям лучше употреблять заменители умеренно. Тут стоит ориентироваться на свои ощущения и здравый смысл. Лучше съесть один кусочек любимого торта с сахаром, чем три куска не очень вкусного торта, зато на эритрите.

Новости,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители