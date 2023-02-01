Выяснилось, насколько полезны сахарозаменители

По данным ВОЗ, взрослому безопасно съедать примерно 30–50 граммов, или 6–12 чайных ложек свободных сахаров в день. Это не только сахар, но и мёд, сиропы, соки и так далее. Некоторые в погоне за здоровьем прибегают к сахарозаменителям. Но так ли они полезны? Всем ли их можно (и нужно)? Не проще ли съесть кусок торта вместо ложки заменителя? На эти вопросы ответила нутрициолог Виктория Вишнякова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Разрешённая дневная доза — совсем немало. Примерно 30 граммов сахара — это, например, 1–2 куска торта, или столько же мороженок, или 70 граммов сгущёнки. А ещё столько сахара содержится в большой сковороде домашних сырников. Но некоторым проще есть сахарозаменитель.

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Вишнякова рассказала, что сахарозаменители бывают калорийные (мёд, сиропы, нектары, концентраты соков, изомальт, фруктоза) и бескалорийные (эритрит, стевия, аспартам, сукралоза, лактулоза, сахарин, ацесульфам калия и т. д.). Последние, в отличие от первых, вообще не содержат сахара.

Человеку очень сложно превысить допустимую норму бескалорийного сахарозаменителя. Для этого нужно выпивать более 29 банок колы зеро в день.

В интернете много пишут как о суперполезности заменителей, так и об их якобы страшном вреде. На самом деле многие популярные подсластители используются с конца 1990-х — начала 2000-х годов, и никаких данных об их опасности пока не обнаружено.

Опасения по поводу подсластителей связаны с их влиянием на микробиом человека. Согласно некоторым исследованиям, регулярное использование сахзамов меняет состав кишечных бактерий, из-за чего могут вырасти риски заболеваний сердца и сосудов.

Но такие исследования неточны и конкретно не доказывают, что именно влияет на микробиом. Вполне вероятно, что такие люди в целом чаще едят в фастфуде и реже пьют воду, молоко, чай и кофе.

Так безопасен сахарозаменитель или нет?

В большинстве случаев безопасен, но не для всех. Например, подсластитель нельзя людям с фенилкетонурией. При этом заболевании организм не может правильно расщеплять аминокислоту фенилаланин, которая используется для производства некоторых видов заменителя.

То, что сахарозаменитель безопасен, не значит, что нужно всё бросать и пить его. Анализ 56 исследований показал (BMJ, 2019), что переход на заменители здоровее нас не делает.

Полезны сахарозаменители могут быть для тех, кто худеет. Например, если человек ел по пять кусков торта ежедневно и сразу перейти на один не может.