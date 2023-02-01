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1 час назад

Врач рассказал о влиянии стресса на организм

Парламентская газета

Гормон стресса кортизол ускоряет иммунную реакцию нервной системы на аллергены, из-за чего может появиться дерматит, псориаз крапивница и даже гиперчувствительность к холоду. Об этом рассказал дерматолог Алексей Проценко.

Врач рассказал о влиянии стресса на организм
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По словам специалиста, бороться с такими заболеваниями сложно, поскольку нет возможности устранить аллерген. «Закаливание в этих случаях может быть бесполезным, а лечение — долгим», — приводит его слова «Общественная служба новостей».

Проценко призвал следить за своим состоянием и при проявлении даже незначительных симптомов обращаться к врачу.

Другой врач, офтальмолог Нурлана Аскерова, ранее заявила, что избыток кортизола может негативно повлиять на мозг и зрительную систему, — стать одной из причин потери зрения при глаукоме и нейропатии (поражении) зрительного нерва.

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