Врач рассказал о влиянии стресса на организм

Гормон стресса кортизол ускоряет иммунную реакцию нервной системы на аллергены, из-за чего может появиться дерматит, псориаз крапивница и даже гиперчувствительность к холоду. Об этом рассказал дерматолог Алексей Проценко.
По словам специалиста, бороться с такими заболеваниями сложно, поскольку нет возможности устранить аллерген. «Закаливание в этих случаях может быть бесполезным, а лечение — долгим», — приводит его слова «Общественная служба новостей».
Проценко призвал следить за своим состоянием и при проявлении даже незначительных симптомов обращаться к врачу.
Другой врач, офтальмолог Нурлана Аскерова, ранее заявила, что избыток кортизола может негативно повлиять на мозг и зрительную систему, — стать одной из причин потери зрения при глаукоме и нейропатии (поражении) зрительного нерва.