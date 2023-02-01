Врач рассказал о влиянии стресса на организм

Гормон стресса кортизол ускоряет иммунную реакцию нервной системы на аллергены, из-за чего может появиться дерматит, псориаз крапивница и даже гиперчувствительность к холоду. Об этом рассказал дерматолог Алексей Проценко.

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По словам специалиста, бороться с такими заболеваниями сложно, поскольку нет возможности устранить аллерген. «Закаливание в этих случаях может быть бесполезным, а лечение — долгим», — приводит его слова «Общественная служба новостей».

Проценко призвал следить за своим состоянием и при проявлении даже незначительных симптомов обращаться к врачу.