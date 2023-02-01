Выявлена связь между использованием глазных капель и смертельной инфекцией

Использование одного бренда капель для глаз могло привести к развитию смертельной инфекции как минимум у 50 жителей США. Подобную связь выявили специалисты американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, передает Fox News.

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По данным канала, по меньшей мере у 50 человек в 11 штатах была обнаружена инфекция, вызванная бактерией Pseudomonas aeruginosa, которая устойчива к большинству антибиотиков. Так, случаи были зафиксированы в Калифорнии, Колорадо, Коннектикуте, Флориде, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Неваде, Техасе, Юте и Вашингтоне.

При этом известно, что один из инфицированных скончался, а трое других лишились зрения. Кроме того, у ряда пострадавших развились респираторные инфекции и инфекции мочевыводящих путей.

Большинство инфицированных сообщили, что использовали глазные капли от компании EzriCare. Как отмечается, в данных каплях не содержится консервантов, что означает, что в продукте нет ничего, что могло бы предотвратить рост микроорганизмов.

Эксперты уже обнаружили некие бактерии в каплях, теперь им предстоит выяснить, соответствуют ли они тем, что были выявлены у пострадавших. Как отмечает Fox News, существует вероятность, что капли были заражены в процессе производства, однако пока специалисты не исключают, что бактерии уже могли находиться на коже людей, когда те открывали флакон.