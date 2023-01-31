Пермские хирурги провели уникальную для РФ операцию

«Уникальную операцию провели на днях наши рентгенэндоваскуляные хирурги. В мировой литературе описаны лишь единичные случаи стентирования спонтанной диссекции позвоночной артерии при остром инсульте, в отечественной таких не найдено», — говорится в telegram-канале.

К врачам поступил вызов от 55-летней пермячки. Женщина пожаловалась на сильное головокружение, тошноту, нарушение координации из-за чего она не могла устоять на месте. Медики сразу же провели пермячке нужные исследования и обнаружили, что у нее отсутствует кровоток по левой позвоночной артерии и формируется инсульт. Пациентке удалили тромб и поставили стент (каркас, который помещают в сосуд), чтобы устранить диссекцию (надрыв и расслоение сосудов) и предотвратить повторное закрытие позвоночное артерии. На следующий день после операции пермячка смогла самостоятельно ходить.