Девушка осталась инвалидом после визита к мануальному терапевту

В США 29-летняя жительница штата Нью-Мексико Мэрайя Бонд перенесла инсульт и осталась инвалидом после визита к мануальному терапевту. Об этом сообщает Unilad.

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Девушка впервые обратилась к мануальному терапевту в апреле 2021 года. Она надеялась, что специалист сможет избавить ее от скованности в области шеи. Во время процедуры врач несколько раз резко согнул шею пациентки, после чего у нее внезапно сильно закружилась голова.

«Потом меня начало тошнить. Я не могла остановиться, меня тошнило постоянно», — вспоминает она.

Спустя некоторое время Бонд почувствовала покалывания в руке и обратилась в больницу. Обследование показало, что она перенесла мозжечковый инсульт. По словам Бонд, когда мануальный терапевт сгибал ее шею, произошел разрыв артерии, и нарушилось кровообращение в мозге.

Девушка находилась в больнице под наблюдением врачей в течение пяти дней. Позже она прошла физиотерапию, чтобы научиться заново управлять своим телом.

«Я не могла нормально ходить и двигать руками, когда ела. Я будто была ребенком. Это было очень странно: мой мозг был в порядке, но я не могла ничего делать», — говорит она.

После нескольких месяцев лечения Бонд полностью восстановилась, а в июне 2022 года нейрохирург сообщил, что ее артерия окончательно зажила. Врач также порекомендовал девушке принимать аспирин до конца жизни, чтобы избежать осложнений.