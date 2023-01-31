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23 минуты назад

Девушка осталась инвалидом после визита к мануальному терапевту

Lenta.ru

В США 29-летняя жительница штата Нью-Мексико Мэрайя Бонд перенесла инсульт и осталась инвалидом после визита к мануальному терапевту. Об этом сообщает Unilad.

Девушка осталась инвалидом после визита к мануальному терапевту
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка впервые обратилась к мануальному терапевту в апреле 2021 года. Она надеялась, что специалист сможет избавить ее от скованности в области шеи. Во время процедуры врач несколько раз резко согнул шею пациентки, после чего у нее внезапно сильно закружилась голова.

«Потом меня начало тошнить. Я не могла остановиться, меня тошнило постоянно», — вспоминает она.

Спустя некоторое время Бонд почувствовала покалывания в руке и обратилась в больницу. Обследование показало, что она перенесла мозжечковый инсульт. По словам Бонд, когда мануальный терапевт сгибал ее шею, произошел разрыв артерии, и нарушилось кровообращение в мозге.

Девушка находилась в больнице под наблюдением врачей в течение пяти дней. Позже она прошла физиотерапию, чтобы научиться заново управлять своим телом.

«Я не могла нормально ходить и двигать руками, когда ела. Я будто была ребенком. Это было очень странно: мой мозг был в порядке, но я не могла ничего делать», — говорит она.

После нескольких месяцев лечения Бонд полностью восстановилась, а в июне 2022 года нейрохирург сообщил, что ее артерия окончательно зажила. Врач также порекомендовал девушке принимать аспирин до конца жизни, чтобы избежать осложнений.

После травмы Бонд поклялась никогда не посещать мануального терапевта. Теперь она стремится предупредить людей о рисках, с которыми они могут столкнуться во время подобных процедур.

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