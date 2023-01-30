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37 минут назад

Назван невидимый источник рака на столе: Съедая, сильно рискуем

Российская Газета

Срезать участок с плесенью с сыра, хлеба, фруктов и съедать оставшуюся часть - большая ошибка, которую допускают многие. Это может привести к отравлению и другим опасным последствиям - споры плесени все равно есть в продукте, даже если мы их не видим, предупредил врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Назван невидимый источник рака на столе
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Употребление заплесневелых продуктов грозит бронхиальной астмой, аллергией и расстройством ЖКТ", - отметил он в Telegram-канале, ссылаясь на исследования специалистов.

По словам токсиколога, наиболее опасные виды плесени на продуктах - желтая и черная. Первая опасна афлатоксинами, поражающими легкие, вторая - вырабатывает фумигоклавин, который способен вызывать тяжелую интоксикацию, крайне негативно влиять на работу легких.

Распространенная зеленая плесень - та, что обычно появляется на хлебе, варенье, фруктах и овощах - для людей с сильным иммунитетом не опасна. Однако, если организм ослаблен, то такая плесень может спровоцировать расстройство желудка, аллергию, приступ удушья, предупредил Михаил Кутушов.

Онколог и хирург Иван Карасев подтвердил, что "начавшие портиться продукты питания ни в коем виде не годятся в пищу". Врач уточнил, что напрямую рак такие грибы, конечно, не вызывают. Однако их присутствие в организме вызывает снижение иммунитета, общее отравление. Все это в итоге разрушительно действует на организм, увеличивая риск развития опасных опухолей.

Новости,Иван Карасев,
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