Назван невидимый источник рака на столе

Срезать участок с плесенью с сыра, хлеба, фруктов и съедать оставшуюся часть - большая ошибка, которую допускают многие. Это может привести к отравлению и другим опасным последствиям - споры плесени все равно есть в продукте, даже если мы их не видим, предупредил врач-токсиколог Михаил Кутушов.

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"Употребление заплесневелых продуктов грозит бронхиальной астмой, аллергией и расстройством ЖКТ", - отметил он в Telegram-канале, ссылаясь на исследования специалистов.

По словам токсиколога, наиболее опасные виды плесени на продуктах - желтая и черная. Первая опасна афлатоксинами, поражающими легкие, вторая - вырабатывает фумигоклавин, который способен вызывать тяжелую интоксикацию, крайне негативно влиять на работу легких.

Распространенная зеленая плесень - та, что обычно появляется на хлебе, варенье, фруктах и овощах - для людей с сильным иммунитетом не опасна. Однако, если организм ослаблен, то такая плесень может спровоцировать расстройство желудка, аллергию, приступ удушья, предупредил Михаил Кутушов.