Названы простые способы укрепления иммунитета

Основатель сети клиник интегративной медицины Дмитрий Раевский назвал простые правила, которые помогут защитить организм от недугов. В этот список специалист включил закалку и отдых на природе.

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В беседе с журналистами российский медик отметил, что на иммунитет влияет не только образ жизни, но и психологическое состояние. Поэтому для защиты организма в первую очередь следует научиться справляться со стрессом, передает издание "Дни.ру".

– Хронический стресс – одна из главных причин разрушения иммунитета. Он ведет к непрекращающемуся истощению надпочечников, постоянной выработке кортизола вместе с адреналином. Они буквально ставят на паузу некоторые функции тела, и в том числе иммунитет, – объяснил врач.

Раевский отметил, что для укрепления иммунитета необходимо закаляться водой, например, принимая контрастный душ. Также необходимо соблюдать правильный режим труда и отдыха, чтобы не ослаблять организм, и не забывать про физическую активность. Следует отдать предпочтение пешим прогулкам, бегу в медленном темпе, плаванию и видам спорта, которые близки человеку.

Кроме того, человек должен питаться согласно запросам своего организма, пить достаточное количество жидкости, а также свежевыжатые соки, чтобы поддерживать кислотно-щелочной баланс.

Медик напомнил о важности включения в рацион трав, ягод и других культур, богатых витаминами и микроэлементами.