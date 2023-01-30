Терапевт предупредила о смертельных последствиях гриппа

Врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова рассказала изданию URA.RU о причинах летального исхода при гриппе, если пациент не вовремя обращается к врачу или же занимается самолечением.

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«Любое из осложнений при неправильном лечении и несвоевременном обращении к врачу может привести к летальному исходу», - сказала врач.

Константинова отметила, что основными причинами смерти при гриппе являются тяжёлая дыхательная недостаточность, вирусная инфекция, присоединение к болезни бактериальной инфекции, а также обострение хронических заболеваний.

Если не соблюдался постельный режим и больной перенёс грипп на ногах, то возможно развитие инсульта или инфаркта через две или три недели после выздоровления.