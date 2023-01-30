Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
46 минут назад

Терапевт предупредила о смертельных последствиях гриппа

runews24.ruиещё 1

Врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова рассказала изданию URA.RU о причинах летального исхода при гриппе, если пациент не вовремя обращается к врачу или же занимается самолечением.

Терапевт предупредила о смертельных последствиях гриппа
Фото: runews24.rurunews24.ru

«Любое из осложнений при неправильном лечении и несвоевременном обращении к врачу может привести к летальному исходу», - сказала врач.

Константинова отметила, что основными причинами смерти при гриппе являются тяжёлая дыхательная недостаточность, вирусная инфекция, присоединение к болезни бактериальной инфекции, а также обострение хронических заболеваний.

Если не соблюдался постельный режим и больной перенёс грипп на ногах, то возможно развитие инсульта или инфаркта через две или три недели после выздоровления.

«При большой двигательной активности вирус быстро распространяется в крови и приводит к воспалению стенки сосудов, а при частых инфекциях - к сердечно-сосудистым заболеваниям», - уточнила терапевт.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители