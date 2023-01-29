Названа болезнь, повышающая риск смерти от рака в 2 раза

Исследователи из Лестерского диабетического исследовательского центра обнаружили, диабет 2 типа делает смерть от некоторых видов рака вероятнее более чем в два раза. Научную работу опубликовал журнал Diabetologia.

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В исследовании участвовали более 137 тысяч человек. За каждым из них наблюдали в среднем примерно восемь лет. С 1998 по 2018 год общая смертность снизилась для всех возрастных групп, но от диабета 2 типа люди стали умирать чаще.

Исследование показало, что риск смерти от рака в целом был на 18% выше при наличии диабета 2 типа. Для некоторых видов онкологических заболеваний ранее была показана связь с этим типом диабета. К ним относятся рак печени, поджелудочной железы и эндометрия. При этих видах опухолей риск смерти при наличии диабета был в два раза выше.

Исследование также отметило увеличение смертности от рака молочной железы на 4,1% в год среди молодых женщин с диабетом 2-го типа.

Ученые считают, что причина такой связи в том, что долгое воздействие повышенного уровня сахара и инсулина в крови, устойчивость к инсулину, а также хроническое воспаление могут спровоцировать одни виды рака и потенциально сделать опаснее другие.

Авторы работы обращают внимание, что число смертей может резко возрасти, если не усилить борьбу с эпидемией ожирения, из-за которой больше людей заболевают и диабетом второго типа.