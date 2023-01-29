Врачи предложили выявлять женский рак с помощью карт лояльности

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что данные карт лояльности могут помочь обнаружить случаи рака яичников на более раннем этапе развития. Научную работу опубликовали в JMIR Public Health and Surveillance.

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В исследовании участвовали около 300 женщин. Ученые проанализировали их покупки за шесть лет, опираясь на данные карт лояльности от двух крупных аптек. Выяснилось, что лекарства от боли и расстройства желудка чаще покупали женщины, у которых впоследствии обнаруживали рак яичников. Изменение в покупках становилось заметным за восемь месяцев до постановки диагноза.

Согласно известным данным, 93% женщин с раком яичников, выживают в течение пяти и более лет, если диагноз им ставят на самой ранней стадии. Когда рак яичников обнаруживают на последней стадии, шансы выжить в течение пяти лет — 13%. При обнаружить заболевание рано удается редко: каждая пятая женщина с раком яичников узнает диагноз в отделении неотложной помощи, когда болезнь уже заметно ослабила организм.

Поскольку симптомы рака яичников часто незаметны на ранних стадиях заболевания, некоторые женщины не считают свою болезнь серьезной и сами покупают лекарства в аптеке, а не обращаются к врачу общей практики. На ранних стадиях может пропадать аппетит, болеть и вздуваться живот.

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