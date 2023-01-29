Выяснилось, что выхлопные газы ухудшают работу мозга

Исследователи из Университета Британской Колумбии и Университета Виктории обнаружили, что два часа воздействия выхлопных газов дизельного двигателя негативно влияют на работу мозга. Научную работу опубликовал журнал Environmental Health.

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В рамках лабораторного эксперимента ученые воздействовали выхлопными газами дизельного двигателя на 25 здоровых взрослых. Активность мозга у испытуемых измеряли до и после каждого воздействия с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии.

Выяснилось, что из-за выхлопных газов у участников эксперимента в обширных регионах сети мозга стала меньше функциональная связность, которая значима для памяти и мышления. После воздействия мозг вернулся в нормальное состояние, но ученые предполагают, что последствия могут быть длительными, если воздействовать на организм человека долго.

Авторы исследования отметили: несколько десятилетий считалось, что мозг загрязненный воздух не влияет на мозг негативно. Хотя необходимы дополнительные исследования, вполне возможно, что выхлопные газы способны ухудшать мышление и работоспособность людей.

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