Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
2 часа назад

Ученые выяснили, что короткое воздействие выхлопных газов ухудшает работу мозга

Мира Маркина

Исследователи из Университета Британской Колумбии и Университета Виктории обнаружили, что два часа воздействия выхлопных газов дизельного двигателя негативно влияют на работу мозга. Научную работу опубликовал журнал Environmental Health.

Выяснилось, что выхлопные газы ухудшают работу мозга
Фото: PxherePxhere

В рамках лабораторного эксперимента ученые воздействовали выхлопными газами дизельного двигателя на 25 здоровых взрослых. Активность мозга у испытуемых измеряли до и после каждого воздействия с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии.

Выяснилось, что из-за выхлопных газов у участников эксперимента в обширных регионах сети мозга стала меньше функциональная связность, которая значима для памяти и мышления. После воздействия мозг вернулся в нормальное состояние, но ученые предполагают, что последствия могут быть длительными, если воздействовать на организм человека долго.

Как чрезмерный просмотр ТВ уменьшает мозг

Авторы исследования отметили: несколько десятилетий считалось, что мозг загрязненный воздух не влияет на мозг негативно. Хотя необходимы дополнительные исследования, вполне возможно, что выхлопные газы способны ухудшать мышление и работоспособность людей.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как ухудшает работу мозга ранний выход на пенсию.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители