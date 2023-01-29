Невролог Мацокин рассказал, что провоцирует мигрень

"От других видов головной боли мигрень отличается тем, что боль, в определенном проценте случаев может иметь предвестники (ауру), с проявлениями в виде зрительных нарушений или нарушений чувствительности в руке с одной стороны и даже нарушения речи. Как правило, боль имеет острое начало, чаще с одной стороны, носит пульсирующий характер и сопровождается тошнотой, рвотой, свето- и звукобоязнью", — объяснил Мацокин.