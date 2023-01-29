Невролог Мацокин рассказал, что провоцирует мигрень

Ряд продуктов, стресс, погода, избыток или недостаток сна могут спровоцировать приступ мигрени. Об этом "Газете.ру" рассказал невролог Игорь Мацокин.
По словам эксперта, мигрень вызывают разные причины. Среди продуктов, из-за которых она может начаться, шоколад, цитрусовые, бананы, жирные сыры. Триггерами часто выступают эмоциональный стресс, погодные изменения, менструация, голод или переедание, недостаточный или, наоборот, избыточный сон. Из алкогольных напитков ее провоцируют красное вино, шампанское, пиво.
Тем, у кого возникла хроническая головная боль, врач рекомендует вести дневник, указывая характер, время начала боли, а также ее возможные причины, принятый препарат и его эффект. Это, говорит невролог, поможет специалисту быстрее понять возможную причину и правильно выстроить профилактику.
"От других видов головной боли мигрень отличается тем, что боль, в определенном проценте случаев может иметь предвестники (ауру), с проявлениями в виде зрительных нарушений или нарушений чувствительности в руке с одной стороны и даже нарушения речи. Как правило, боль имеет острое начало, чаще с одной стороны, носит пульсирующий характер и сопровождается тошнотой, рвотой, свето- и звукобоязнью", — объяснил Мацокин.
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