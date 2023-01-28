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58 минут назад

Экстракт зеленого чая может быть опасен для печени

Секрет Фирмы

SciTechDaily: экстракт зелёного чая может быть опасен для печени. К такому выводу пришли учёные из Университета Рутгерса, сообщило издание. Они проанализировали данные годового исследования, в котором участвовало более 1000 женщин в постменопаузе. Оказалось, что экстракт зелёного чая может вызывать повреждение печени у носителей определённых мутаций.

Экстракт зеленого чая может быть опасен для печени
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Не секрет, что зелёный чай — один из полезнейших напитков. Как показало исследование, регулярный длительный приём высоких доз экстракта зелёного чая (834 мг в день) давал профилактический эффект от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и приобретённого сахарного диабета.

Однако неожиданно учёные выявили и негативное влияние экстракта на здоровье. Оказалось, у небольшой группы людей он может спровоцировать повреждение печени.

Опасный для здоровья эффект возникает из-за основного антиоксиданта зелёного чая — галлата эпигаллокатехина (EGCG). За его расщепление в человеческом организме отвечает фермент катехол-О-метилтрансфераза (COMT). Одна из мутаций в гене этого фермента была связана с увеличением уровня биомаркера повреждения печени на 80%.

Какие факторы влияют на повреждения печени — учёным только предстоит выяснить.

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