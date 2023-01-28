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30 минут назад

Специалист по питанию Алименко назвал снижающий стрессоустойчивость продукт

Мария Кимакович

Психическое здоровье человека ухудшает и снижает возможность сопротивляться стрессу алкоголь, заявил в интервью радио Sputnik специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко.

Врач назвал продукт, снижающий стрессоустойчивость
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт напомнил, что для борьбы со стрессом очень важен гормон серотонин, а регулярное употребление спиртного его запасы значительно снижает.

В результате человеку становится с каждым разом все сложнее справляться со стрессами.

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Алименко предупредил, что чрезмерное употребление алкогольных напитков может в итоге привести к абсолютному истощению запасов серотонина. Восстановить стрессоустойчивость естественным путем у человека уже не получится, придется принимать антидепрессанты.

Ранее врач заявила о риске развития рака из-за алкоголя.

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