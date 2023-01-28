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35 минут назад

Косметолог Базылева объяснила, почему опасно часто брить бороду

Мира Маркина

Бритье становится причиной микротравм и истончает гидролипидный барьер кожи. Об этом косметолог-дерматолог Алтана Базылева рассказала "Газете.ру".

Косметолог объяснила, почему опасно часто брить бороду
Фото: PxherePxhere

Эксперт рассказала, что толщину и рост волос частое бритье не улучшает. По ее словам, такое мнение могло распространиться из-за того, что бритье отшелушивает кожу. Тем не менее прибегать к этой процедуре каждый день смысла нет:

"Частое бритье является регулярной механической эксфолиацией кожи, во время которой происходит отшелушивание ороговевших частиц эпидермиса, что может улучшать микроциркуляцию. Однако не следует бриться как можно чаще, только чтобы ускорить обновление кожи".

Врач рекомендует использовать специальные пилинги, которые деликатно отшелушивают роговые клетки кожи и предупреждают врастание волос.

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