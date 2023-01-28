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2 часа назад

Врач Мясников объяснил причины появления боли в пояснице

Слово и Дело

Самые распространенные причины появления боли в пояснице раскрыл российский врач и телеведущий Александр Мясников.В первую очередь речь идет о мышечном спазме.

Врач Мясников объяснил причины появления боли в пояснице
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Обезболивающие в этом случае не помогут, поскольку необходимы препараты, снимающие спазм, или же специальные упражнения. Также спина может заболеть у легковозбудимого человека на фоне стресса, добавил медик.

«Это потому, что резко повышается давление. Иногда это отражается пульсирующей болью в поясницу», — объяснил Мясников.

Кроме того, причинами могут быть грыжи, болезни внутренних органов и остеопороз. Если боль не проходит даже в положении лежа, необходимо срочно обратиться к врачу, резюмировал специалист.

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