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31 минуту назад

Терапевт Чернышова назвала главную ошибку при лечении кашля

Мария Кимакович

Прежде, чем начать лечение, необходимо установить причину недомогания и обязательно обратиться за помощью к специалисту. Такое мнение в беседе с изданием «Москва 24» высказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Названа главная ошибка при лечении кашля
Фото: UnsplashUnsplash

По словам эксперта главная ошибка, которую совершают люди, начиная лечение кашля, — самостоятельно поставленный «диагноз» без консультации с врачом.

Чернышова напомнила, что кашель может возникнуть по разным причинам и лечение нужно подбирать соответствующее определенной ситуации.

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Специалист отметила, что кашель может появиться не только вследствие попадания в организм вируса, но и при аллергии, воспалении легких, сердечной недостаточности. И главной ошибкой будет не понять причины беспокоящего недомогания.

«Бессмысленно пить какие-то средства, например выводящие мокроту, когда причина не в этом», — заявила эксперт.

Ранее иммунолог назвала группу риска по развитию гипотиреоза.

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