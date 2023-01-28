Названа главная ошибка при лечении кашля

Прежде, чем начать лечение, необходимо установить причину недомогания и обязательно обратиться за помощью к специалисту. Такое мнение в беседе с изданием «Москва 24» высказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Фото: Unsplash Unsplash

По словам эксперта главная ошибка, которую совершают люди, начиная лечение кашля, — самостоятельно поставленный «диагноз» без консультации с врачом.

Чернышова напомнила, что кашель может возникнуть по разным причинам и лечение нужно подбирать соответствующее определенной ситуации.

Специалист отметила, что кашель может появиться не только вследствие попадания в организм вируса, но и при аллергии, воспалении легких, сердечной недостаточности. И главной ошибкой будет не понять причины беспокоящего недомогания.