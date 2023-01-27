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2 часа назад

Россиянам уточнили процент смертности от сезонного гриппа

Lenta.ru

Ежегодно от сезонного гриппа умирают сотни тысяч человек, рассказала кандидат медицинских наук Мария Ветлужская. Процент смертности от этого заболевания она уточнила в беседе с URA.RU.

Россиянам уточнили процент смертности от сезонного гриппа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, в целом летальность от гриппа не превышает одного процента, но в сезон эпидемии в связи с ростом заболеваемости увеличивается и количество смертей. «Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от сезонного гриппа в мире каждый год умирает около 650 тысяч человек», — привела точную цифру Мария Ветлужская.

При этом российская статистика отличается от мировой из-за разных критериев оценки: в США учитываются все случаи смерти, связанные с осложнениями гриппа, а в России — только случаи, обусловленные вирусной инфекцией, объяснила врач.

Кроме того, продолжила она, Росстат анализирует информацию не по конкретным причинам смерти, а по основным классам этих причин. «Болезни органов дыхания, к которым относится грипп, занимают четвертое место в списке основных причин смерти взрослого населения. В тройку "лидеров" у нас входят болезни системы кровообращения, онкологические заболевания и смерти от внешних причин», — заключила врач.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина перечислила помогающие выздороветь при гриппе и ОРВИ продукты. По ее словам, при этих болезнях полезно есть чеснок, креветки и чернику.

Новости,Елена Соломатина,ВОЗ,Росстат,
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