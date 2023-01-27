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2 часа назад

Терапевт Чернышова рассказала, почему принимать корвалол опасно

Мира Маркина

Корвалол может вызывать привыкание, аллергию, передозировку. Терапевт Надежда Чернышова объяснила "Вечерней Москве", почему стоит с осторожностью принимать лекарство.

Терапевт рассказала, почему принимать корвалол опасно
Фото: PxherePxhere

По словам эксперта, корвалол расширяет сосуды, успокаивает и помогает при бессоннице. В его составе масло перечной мяты, хмель, душица, а также снотворное фенобарбитал.

"Многие люди считают корвалол безобидными капельками, которые пьют пожилые люди, когда у них колет сердце. На самом деле это далеко не простой препарат. От него может быть передозировка, аллергия, а также развиться привыкание", — отметила терапевт.

Чернышова подчеркнула, что особенно вредно сочетать корвалол с алкоголем и пытаться избавиться с его помощью от похмельного синдрома. Важно помнить, что корвалол только усиливает зависимость от алкоголя, а также может нарушить память и концентрацию внимания.

"В больших дозах и при частом применении корвалол плохо сказывается на работе центральной нервной системы, например, на памяти и умственных способностях. Люди становятся рассеянными, не могут сконцентрироваться и хорошо работать", — пояснила Чернышова.

Врач также отметила, что есть гораздо более эффективные препараты от бессонницы и болях в сердце, чем корвалол.

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