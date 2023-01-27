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55 минут назад

Врач объяснил, можно ли отоспаться за два выходных дня

Вести Подмосковья

Можно ли восстановить силы за 2 выходных дня, если вы в течение недели недосыпали? Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

Врач объяснил, можно ли отоспаться за два выходных дня
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Популяционной нормой считается от 7 до 9 часов сна. Если человек спит меньше или больше, то это ненормальное состояние. Если спать больше времени, то никаких последствий для организма не будет. Если спать меньше времени, то это уже вредно. Недосып придется компенсировать», – сказал Михаил Полуэктов.

За субботу и воскресенье человек не сможет восполнить нехватку сна, который он испытывал на протяжении 5 рабочих дней, считает врач. По его словам, механизм регуляции сна у человека устроен так, что если 5 дней в неделю ограничивать время отдыха, а затем отсыпаться в течение двух выходных, то не получится «вернуть» недостающее время сна. Если человек всю рабочую неделю сознательно уменьшал длительность сна на 2 часа, то в субботу и воскресенье ему придется провести в постели 10 часов. Это не так просто сделать. Физиология не даст человеку столько проспать, поэтому он все равно останется с дефицитом сна, заключил Михаил Полуэктов.

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