Чем опасно частое мытье рук и использование антисептиков

"В период коронавируса очень было много проблем с использованием антисептиков: очень подскочило количество экзем, особенно рук, когда их использовали в слишком больших объемах. Всё-таки лучшая физиологическая защита кожи — это липидный слой, неповрежденный. Все остальное — это баловство", — отметила она в комментарии Life.ru.