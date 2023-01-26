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1 час назад

Врачи проглядели у девушки редкое заболевание и лишили ее возможности есть

Lenta.ru

Жительница Великобритании, английское графство Кент, 25-летняя Элоиз Кристин, стала питаться через зонд после того, как перенесла неудачные операции, которые лишили ее возможности есть нормально. Об этом сообщает Metro.

Врачи проглядели у девушки заболевание и лишили ее возможности есть
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 18 лет девушку начало тошнить после каждого приема пищи. Кристин обратилась в больницу, но врачи проглядели у нее редкое заболевание и диагностировали расстройство пищевого поведения. В течение нескольких лет девушка продолжала мучиться от тошноты, и после многочисленных госпитализаций обеспокоенная мать заставила врачей провести дополнительные обследования.

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Результаты анализов показали, что у Кристин мальротация кишечника — редкая врожденная аномалия развития кишечника, заключающаяся в его неспособности занять нормальное положение в брюшной полости. «Все, что я ем, вызывает у меня тошноту. Мой кишечник и желудок перекручены, поэтому пища доходит до определенного места, а потом не может пройти дальше, и меня тошнит», — объясняет девушка.

Врачи установили пациентке гастростомическую трубку, с помощью которой она могла есть и получать питательные вещества. Спустя некоторое время Кристин перенесла три операции по исправлению мальротации, однако все они оказались неудачными. В результате девушка полностью перешла на питание через зонд.

Кристин постоянно испытывает дискомфорт после того, как потеряла возможность есть как здоровые люди. «Как же я скучаю по супермаркету, где я могла выбрать любое блюдо, которое хочу съесть на ужин», — жалуется девушка. Особенно она скучает по пицце. Кристин также стала неуверенной в себе из-за того, что вынуждена питаться с помощью зонда и не может пойти в кафе с друзьями. Девушка признается, что иногда срывается и ест свою любимую еду несмотря на то, что потом мучается от приступов тошноты.

Чтобы справиться с тяжелым моральным состоянием, Кристин стала вести свой блог в социальной сети. «Общение с людьми, имеющими схожие проблемы, помогает гораздо проще с ними справиться. Ведь это люди, которые точно знают, что вы чувствуете», — говорит она. Девушка отметила, что собирается просвещать пользователей и давать людям со схожими проблемами надежду на выздоровление.

Ранее сообщалось, что жительница Индии перенесла три операции после того, как хирурги забыли в ее животе марлевый тампон. Ошибка была допущена во время кесарева сечения, которое беременной женщине сделали на фоне осложнений.

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