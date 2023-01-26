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45 минут назад

Терапевт рассказал, какие лекарства помогут метеозависимым

Москва24

Кандидат медицинских наук, терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, какие лекарства помогут метеозависимым, сообщает "Радио 1".

Терапевт рассказал, какие лекарства помогут метеозависимым
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам Парамонова, метеозависимость проявляется разными симптомами. Люди, которые имеют заболевания опорно-двигательного аппарата и фибромиалгию, жалуются на резкую и сильную боль. Таким людям подойдет ибупрофен, так как он эффективен.

"Ибупрофен продается без рецепта, он доступен. Благодаря ему боль снимется и общий тонус повысится. И сил прибавится. Кстати, это лекарство поможет и при головной боли – частом появлении метеозависимости", – рассказал врач.

Специалист отметил, что людям, страдающим гипертонией, также необходимо принимать лекарства при резких скачках погоды. Обычно люди из этой категории запасаются нужными препаратами.

Метеозависимым с повышением тревожности и появлением бессонницы нужны также подходящие лекарства. Таким людям могут помочь супрастин и тавегил, так как они дают эмоциональное успокоение и налаживают сон.

Тем, кто испытывает болевую реакцию на холод, надо лечиться теплом, заявил Парамонов. Эти люди могут принять согревающую ванну, использовать согревающую мазь или перцовый пластырь.

Врач добавил, что людям необходимо знать особенности своего организма и следить за самочувствием для своевременной реакции в случае появления проблемы.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева посоветовала метеозависимым пить больше воды и не перенапрягаться, чтобы легче пережить резкую смену погоды. Чтобы помочь себе, эксперт посоветовала выпить крепкий чай, кофе или несколько стаканов воды. Также в это время лучше не перенапрягаться и больше отдыхать.

Новости,Алексей Парамонов,
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