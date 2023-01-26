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54 минуты назад

Невролог рассказала о побочных эффектах энергетиков

РИА "ФедералПресс"

Врач-невролог, доктор наук, профессор Сеченовского университета Наталья Шиндряева рассказала, что стимулирующие компоненты в энергетиках оказывают непродолжительный эффект и истощают организм.

Невролог рассказала о побочных эффектах энергетиков
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Также энергетические напитки, как и препараты от бессонницы, могут вызывать привыкание. Наталья Шиндряева отметила, что при особой необходимости выпить энергетик можно, но лучше отказаться от этого.

Врач также предупредила, что некоторым категориям людей такие напитки противопоказаны, и даже разовый прием может нести опасность. Речь идет о беременных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. По словам эксперта, даже разовое применение может спровоцировать аритмию, мигрень, инфаркт миокарда.

Шиндряева подчеркнула, что кроме кофеина, таурина и других стимулирующих компонентов в энергетиках содержится суточная доза сахара, поэтому ко всем прочим последствиям регулярного употребления может прибавиться ожирение, передает «Газета.ru».

Ранее «Народные Новости» писали о том, что диетологи предостерегли россиян от употребления чая с лимоном.

Новости,Наталья Шиндряева,
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