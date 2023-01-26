Врач заявила о пользе физических нагрузок для пожилых

«Чтобы сердце хорошо работало, нужно заниматься физической активностью. Нельзя лежать на диване или сидеть в кресле целый день и надеяться, что с сердцем будет всё в порядке. Нужна нагрузка, свежий воздух», — уточнила она в беседе с «Москвой 24».