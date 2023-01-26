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47 минут назад

Врач Чернышова заявила о пользе физических нагрузок для пожилых

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Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала пожилым людям укреплять сердце с помощью физической активности и правильного питания.

Врач заявила о пользе физических нагрузок для пожилых
Фото: RT на русскомRT на русском

«Чтобы сердце хорошо работало, нужно заниматься физической активностью. Нельзя лежать на диване или сидеть в кресле целый день и надеяться, что с сердцем будет всё в порядке. Нужна нагрузка, свежий воздух», — уточнила она в беседе с «Москвой 24».

Врач посоветовала также следить за рационом. Отдавать предпочтение стоит свежим продуктам, избегать полуфабрикатов, снизить потребление соли и копчёностей.

Также Чернышова посоветовала по возможности избегать стрессов, поскольку они негативно влияют на здоровье сердца.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Nation News посоветовал покупать продукты местных производителей.

Новости,Василий Колташов,
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