Врач заявила о пользе физических нагрузок для пожилых

Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала пожилым людям укреплять сердце с помощью физической активности и правильного питания.
«Чтобы сердце хорошо работало, нужно заниматься физической активностью. Нельзя лежать на диване или сидеть в кресле целый день и надеяться, что с сердцем будет всё в порядке. Нужна нагрузка, свежий воздух», — уточнила она в беседе с «Москвой 24».
Врач посоветовала также следить за рационом. Отдавать предпочтение стоит свежим продуктам, избегать полуфабрикатов, снизить потребление соли и копчёностей.
Также Чернышова посоветовала по возможности избегать стрессов, поскольку они негативно влияют на здоровье сердца.
Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Nation News посоветовал покупать продукты местных производителей.