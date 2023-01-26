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3 часа назад

Мужчина узнал о смертельной болезни после укуса насекомого

Мира Маркина

49-летний англичанин Дэйв Уитфорд узнал о смертельной болезни после укуса насекомого. Об этом сообщает The Independent.

Мужчина узнал о смертельной болезни после укуса насекомого
Фото: UnsplashUnsplash

Мужчина решил обратиться к врачу, когда у него резко ухудшилось самочувствие: он почувствовал головокружение и тошноту, сидя в саду. В больнице у пациента обнаружили инфекцию в ухе, вызванную укусом насекомого. Состояние Уитфорда стремительно ухудшалось, поэтому медики провели дополнительное обследование и выявили новообразование в его мозгу.

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На протяжении двух лет врачи наблюдали за Уитфордом. Когда образование начало расти, медики решили его удалить. Только во время операции хирурги выяснили, что у пациента развился рак, и все это время он страдал от неизлечимой опухоли мозга. Врачи сообщили британцу, что ему осталось жить от 12 до 18 месяцев.

Мужчина рассказал, что до своей смерти он хочет отправиться в путешествие по США и успеть побывать во множестве штатов. Уитфорд также заранее отпраздновал юбилей, опасаясь, что может не дожить до дня рождения.

Ранее "Рамблер" рассказывал о необычном признаке тяжелой формы рака.

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